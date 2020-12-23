Глушаков высказался по поводу увольнения Карреры из АЕК

Игрок «Химок» Денис Глушаков прокомментировал увольнение итальянского тренера Массимо Карреры из греческого АЕК.

Во время работы обоих в «Спартаке» СМИ сообщали о конфликте между футболистом и наставником.

«Уже всё сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе. У меня у самого всё отлично в «Химках», команда набрала неплохой ход, нужно хорошо поработать на сборах и достойно провести остаток сезона после перерыва», — приводит слова Глушакова Sport24.

Ранее сообщалось, что стал известен размер зарплаты Глушакова в «Химках».