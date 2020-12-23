Месси признался, что в детстве не планировал бить рекорды

Аргентинец Лионель Месси прокомментировал установление рекорда по числу голов за один клуб.

Мяч в ворота «Вальядолида» стал для него 644-м в составе «Барселоны». Легендарный бразилец Пеле отличился за «Сантос» 643 раза.

«Когда я начал играть в футбол, я и представить себе не мог, что побью какие-либо рекорды. А уж тем более рекорд Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день», — написал Месси в Instagram.

Ранее сообщалось, что «Барса» разгромила «Вальядолид» благодаря голу и пасу Месси.