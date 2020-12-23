«Барселона» разгромила «Вальядолид» благодаря голу и пасу Месси

«Барселона» крупно обыграла «Вальядолид» в гостях в матче 15-го тура чемпионата Испании (3:0).

Главным героем встречи стал форвард каталонцев Лионель Месси, в активе которого забитый мяч и результативная передача. По голу записали себе в актив Клеман Лангле и Мартин Брейтуэйт.

«Барса» занимает пятое место в турнирной таблице. Её отставание от лидера, «Атлетико», составляет восемь очков, причём мадридцы имеют матч в запасе.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси.