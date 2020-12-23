«Барселона» разгромила «Вальядолид» благодаря голу и пасу Месси
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Главным героем встречи стал форвард каталонцев Лионель Месси, в активе которого забитый мяч и результативная передача. По голу записали себе в актив Клеман Лангле и Мартин Брейтуэйт.
«Барса» занимает пятое место в турнирной таблице. Её отставание от лидера, «Атлетико», составляет восемь очков, причём мадридцы имеют матч в запасе.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси.