Кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси

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Кандидат в президенты каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказал мнение о возможном уходе из команды аргентинского форварда Лионеля Месси.
Кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси
  • Reuters

«Если Месси скажет «нет», мы примем это, нам придётся двигаться дальше. Это не будет препятствием для того, чтобы мы стали очень конкурентоспособным клубом и начали новый этап, который выведет нас на первую линию в мировом футболе», — приводит слова Лапорты AS.

Он отметил, что модель работы клуба основана в первую очередь на собственных воспитанниках.

«И только затем уже — на сформированных мировых звёздах, которые без проблем интегрируются в команду», — добавил кандидат в президенты клуба.

Выборы нового руководителя «Барселоны» состоятся 24 января.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 643 гола и 282 голевые передачи в 748 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе с ПСЖ за Месси.

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