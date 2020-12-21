Кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси
- Reuters
«Если Месси скажет «нет», мы примем это, нам придётся двигаться дальше. Это не будет препятствием для того, чтобы мы стали очень конкурентоспособным клубом и начали новый этап, который выведет нас на первую линию в мировом футболе», — приводит слова Лапорты AS.
Он отметил, что модель работы клуба основана в первую очередь на собственных воспитанниках.
«И только затем уже — на сформированных мировых звёздах, которые без проблем интегрируются в команду», — добавил кандидат в президенты клуба.
Выборы нового руководителя «Барселоны» состоятся 24 января.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 643 гола и 282 голевые передачи в 748 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе с ПСЖ за Месси.