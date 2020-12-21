Кандидат в президенты «Барселоны» не видит проблемы в возможном уходе Месси

Кандидат в президенты каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта высказал мнение о возможном уходе из команды аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Если Месси скажет «нет», мы примем это, нам придётся двигаться дальше. Это не будет препятствием для того, чтобы мы стали очень конкурентоспособным клубом и начали новый этап, который выведет нас на первую линию в мировом футболе», — приводит слова Лапорты AS.

Он отметил, что модель работы клуба основана в первую очередь на собственных воспитанниках.

«И только затем уже — на сформированных мировых звёздах, которые без проблем интегрируются в команду», — добавил кандидат в президенты клуба.

Выборы нового руководителя «Барселоны» состоятся 24 января.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 643 гола и 282 голевые передачи в 748 матчах. Нынешним летом аргентинец хотел покинуть «Барселону», однако клуб отказался отпускать его.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе с ПСЖ за Месси.