Источник: в «Манчестер Сити» считают себя фаворитами в борьбе с ПСЖ за Месси

Английский «Манчестер Сити» уверен, что опередит французский ПСЖ в борьбе за аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает Daily Express. По данным источника, британцы считают, что у них есть преимущество перед французским клубом в лице тренера Хосепа Гвардиолы, который работал с Месси в «Барселоне».

Во время межсезонья-2020 аргентинский форвард признался, что хочет уйти из команды, но клуб отказался отпускать своего капитана.

Предполагается, что по окончании сезона Месси предпримет ещё одну попытку покинуть «Барселону». Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Ранее отец Месси назвал выдумкой информацию о переходе сына в ПСЖ.