Отец Месси назвал выдумкой информацию о переходе сына в ПСЖ
- Reuters
«Это ложь. Ещё одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. Это ложная информация», — приводит слова Хорхе Месси Goal.
По данным СМИ, на днях сотрудников клубных магазинов «Пари Сен-Жермен» предупредили о необходимости подготовиться к переходу в команду Месси, который, как ожидается, покинет «Барселону» предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов в истории по версии France Football.