Отец Месси назвал выдумкой информацию о переходе сына в ПСЖ

Хорхе Месси, отец и агент нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси, опроверг информацию о скором переходе его сына во французский «Пари Сен-Жермен».

«Это ложь. Ещё одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. Это ложная информация», — приводит слова Хорхе Месси Goal.

По данным СМИ, на днях сотрудников клубных магазинов «Пари Сен-Жермен» предупредили о необходимости подготовиться к переходу в команду Месси, который, как ожидается, покинет «Барселону» предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов в истории по версии France Football.