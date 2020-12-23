Клишина рассказала о том, как американцы шутят над русскими

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина ответила на вопрос о дискриминации русских в США.

По её словам, она не почувствовала чего-либо негативного по отношению к себе, но слышала распространённые стереотипы.

«Про то, что медведи по улицам ходят, были стереотипы, но это просто от неграмотности, наверное. А так многие чаще шутят по поводу нашего закалённого характера, но это в хорошую сторону. Конкретно со мной у многих ассоциации: железный стержень, характер, супервыносливость, терпение. Вот такие у них ассоциации с русскими. Ну и про холода ещё. Например, если я выхожу на улицу и говорю, что сегодня холодно, мне могут сказать: «Как же так, ты же из России, у вас там вообще зима холодная», — цитирует Клишину «Р-Спорт».

Она также заявила об отсутствии конфликтов с темнокожими легкоатлетами.