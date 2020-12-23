«Манчестер Сити» выбил «Арсенал» из Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Габриэла Жезуса, Рияда Мареза, Филипа Фодена и Эмерика Лапорта.

«Арсенал» ответил голом Александра Ляказетта.

Таким образом, «Арсенал» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира, а «Манчестер Сити» вышел в полуфинал, соперник по которому определится жеребьёвкой после завершения всех матчей 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» не сумел выйти в полуфинал Кубка английской лиги, проиграв «Брентфорду».