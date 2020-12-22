«Ньюкасл» не сумел выйти в полуфинал Кубка английской лиги, проиграв «Брентфорду»

«Ньюкасл Юнайтед» потерпел поражение от лондонского «Брентфорда» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Встреча, прошедшая в Брентфорде, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Брентфорду» принёс гол Джоша да Силвы, забившего на 66-й минуте.

Таким образом, «Ньюкасл» завершил выступления в нынешнем розыгрыше турнира, а «Брентфорд» вышел в полуфинал, соперник по которому определится жеребьёвкой после завершения всех матчей 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» не планирует увольнять Артету.