Кацалапов рассказал, что Синицина перенесла коронавирус в тяжёлой форме

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал, что его партнёрша переболела коронавирусом в тяжёлой форме.
Кацалапов рассказал, что Синицина перенесла коронавирус в тяжёлой форме
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В этом сезоне нас преследуют травмы и болезни. Несмотря на это, с огромным желанием и изо всех сил мы пытались готовиться и участвовали в соревнованиях. К сожалению, некоторое время назад мы переболели коронавирусом. Я — в лёгкой форме, Виктория — в тяжёлой, с частичным поражением лёгких. В связи с этим, по рекомендации врачей, не является возможной наша подготовка и участие в чемпионате России», — приводит слова Кацалапова «Звезда».

Из-за коронавируса дуэт прежде не смог выступить на заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве, прошедшем  5—8 декабря.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 26 декабря.

Ранее стало известно, что Алёна Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске.

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