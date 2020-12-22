Бестемьянова высказалась о снятии Косторной с ЧР

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Алёны Косторной с чемпионата России в Челябинске.

«Очень жаль, что Косторная не будет выступать. Больше это минус для неё, чем для общего настроя. Борьба-то будет жёсткая. Если бы Алёна была в форме, она могла бы составить конкуренцию лидерам», — приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Она назвала бесполезными разговоры о возможном переносе турнира.

«Люди сегодня уже улетают, билеты куплены, там будет дикий ажиотаж. Люди ждут, какой перенос?» — добавила олимпийская чемпионка.

Чемпионат России пройдёт с 24 по 26 декабря.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, почему Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске.