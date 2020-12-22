Мишин заявил, что Туктамышева и Коляда постараются выступить на ЧР, несмотря на проблемы со здоровьем

Тренер Алексей Мишин заявил, что фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, скорее всего, выступят на первенстве России по фигурному катанию, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.

«Несмотря на определённые трудности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Мы приложим для этого все усилия», — цитирует Мишина ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. По различным причинам от участия в турнире были вынуждены отказаться чемпионы Европы Алёна Косторная, Дмитрий Алиев и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, а также двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева.

Ранее Плющенко объяснил, почему Косторная пропустит чемпионат России.