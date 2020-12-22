Игонин заявил, что в нынешнем составе «Зенита» нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов

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Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин критически высказался о текущем составе сине-бело-голубых.
Игонин заявил, что в нынешнем составе «Зенита» нет ни одного игрока уровня Лиги чемпионов
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Зениту» нужен защитник уровня Лиги чемпионов. Как на фланге, так и в центре. Прошлый розыгрыш показал, что в «Зените» нет ни одного футболиста уровня этого турнира. А перед командой ставится задача не просто выходить из группы, а быть ещё выше», — цитирует Игонина «Матч ТВ».

«Зенит» прекратил борьбу в Лиге чемпионов на стадии группового этапа, набрав одно очко в шести турах.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опередил Дзюбу в списке самых популярных российских спортсменов.

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