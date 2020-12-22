WADA позволит РУСАДА продолжать тестирование спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может продолжать тестировать спортсменов на допинг, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в прошлый четверг лишил организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.
WADA позволит РУСАДА продолжать тестирование спортсменов, несмотря на лишение статуса соответствия
  • AFP

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА продолжит выполнять свои антидопинговые обязанности в России. WADA будет контролировать его деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации комитета WADA по рассмотрению соблюдения требований, которая была одобрена исполкомом WADA в декабре 2019 года», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы WADA.

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не сумела обеспечить передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System), находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российская сторона обвинения в манипуляции с базой данных отрицает. 

Ранее сообщалось, что РУСАДА намерено продолжить работу, несмотря на решение CAS.

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