Хохлов: набрасываться на Семака после первого же спада «Зенита» неправильно

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Сергея Семака в петербургском «Зените».

«Я поддерживаю связь с Семаком. Он выиграл два чемпионства, а стоило запнуться в еврокубках, его стали бомбить справа и слева. Петржела откуда-то возник. Из казино вышел? Не было видно и слышно, а вдруг активизировался, десятое интервью дает. Ясно, что от «Зенита» всегда ждут максимума. Но набрасываться на Семака при малейшем спаде неправильно. Он полностью руководит процессом и определённые моменты отстаивает в жёсткой форме. Заслуга «Зенита» в том, что это не выходит наружу», — приводит слова Хохлова Sportbox.

После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ЦСКА на четыре очка. В Лиге чемпионов петербургский клуб прекратил борьбу на стадии группового этапа.

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