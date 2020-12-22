Хохлов: набрасываться на Семака после первого же спада «Зенита» неправильно

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о работе Сергея Семака в петербургском «Зените».
Хохлов: набрасываться на Семака после первого же спада «Зенита» неправильно
  • РИА Новости

«Я поддерживаю связь с Семаком. Он выиграл два чемпионства, а стоило запнуться в еврокубках, его стали бомбить справа и слева. Петржела откуда-то возник. Из казино вышел? Не было видно и слышно, а вдруг активизировался, десятое интервью дает. Ясно, что от «Зенита» всегда ждут максимума. Но набрасываться на Семака при малейшем спаде неправильно. Он полностью руководит процессом и определённые моменты отстаивает в жёсткой форме. Заслуга «Зенита» в том, что это не выходит наружу», — приводит слова Хохлова Sportbox.

После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая ЦСКА на четыре очка. В Лиге чемпионов петербургский клуб прекратил борьбу на стадии группового этапа.

Ранее экс-глава скаутской службы «Зенита» рассказал, как проходил трансфер Малкома.

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