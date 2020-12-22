Экс-глава скаутской службы «Зенита» рассказал, как проходил трансфер Малкома

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Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал о переходе в петербургский клуб вингера «Барселоны» Малкома.
Экс-глава скаутской службы «Зенита» рассказал, как проходил трансфер Малкома
  • globallookpress.com

«Зенит» выиграл чемпионство, клубу нужно было стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Сразу же подписали флангового защитника Дугласа Сантоса, и, я так понимаю, осталась внушительная сумма денег. И появился молодой бразилец, игрок «Барселоны». Возможно, были какие-то аналогии с переходом Халка», — заявил Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

23-летний Малком перешёл из «Барселоны» за €40 млн. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом «Гремио».

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