Экс-глава скаутской службы «Зенита» рассказал, как проходил трансфер Малкома

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал о переходе в петербургский клуб вингера «Барселоны» Малкома.

«Зенит» выиграл чемпионство, клубу нужно было стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Сразу же подписали флангового защитника Дугласа Сантоса, и, я так понимаю, осталась внушительная сумма денег. И появился молодой бразилец, игрок «Барселоны». Возможно, были какие-то аналогии с переходом Халка», — заявил Евменов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

23-летний Малком перешёл из «Барселоны» за €40 млн. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразилец провёл 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется форвардом «Гремио».