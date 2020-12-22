Закарян: Медведева очень хорошо соображает, она не пропадёт

Известный агент и продюсер ледовых шоу Ари Закарян в разговоре назвал двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву одной из самых эрудированных фигуристок, которых он когда-либо встречал.

«Бог наградил Медведеву исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадет. Будет это на льду или же вне его — покажет время. Но она действительно одна из самых эрудированных фигуристок за всё мое время работы в фигурном катании. Она найдёт себя в этой жизни. В фигурном катании сейчас очень жёсткая конкуренция. Когда я читаю, что в России один фигурист сделал четверной в 11 лет, а другая каскад 4 + 3 — слезы наворачиваются. И это на фоне того колоссального удара, который нанесён по фигурному катанию в мире», — цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».

Медведева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной.

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