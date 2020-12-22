Закарян: Медведева очень хорошо соображает, она не пропадёт

Короткая ссылка
Известный агент и продюсер ледовых шоу Ари Закарян в разговоре назвал двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву одной из самых эрудированных фигуристок, которых он когда-либо встречал.
Закарян: Медведева очень хорошо соображает, она не пропадёт
  • Reuters

«Бог наградил Медведеву исключительным умом, она очень хорошо соображает. И точно не пропадет. Будет это на льду или же вне его — покажет время. Но она действительно одна из самых эрудированных фигуристок за всё мое время работы в фигурном катании. Она найдёт себя в этой жизни. В фигурном катании сейчас очень жёсткая конкуренция. Когда я читаю, что в России один фигурист сделал четверной в 11 лет, а другая каскад 4 + 3 — слезы наворачиваются. И это на фоне того колоссального удара, который нанесён по фигурному катанию в мире», — цитирует Закаряна «Спорт-Экспресс».

Медведева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне из-за проблем со спиной.

Ранее Урманов заявил, что Липницкая неплохо чувствует себя в педагогической практике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить