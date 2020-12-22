Бышовец считает ошибочным приглашение Кокорина в «Спартак»

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался на тему пребывания форварда Александра Кокорина в московском «Спартаке».
Бышовец считает ошибочным приглашение Кокорина в «Спартак»
  • РИА Новости

«Корни происходящего следует искать в том, как Кокорин попал в «Спартак». Его приглашение в клуб носило одиозный характер, характер вызова. Вот Ловчев считает, что потенциал у Кокорина выше, чем у Джордана Ларссона или Эсекьеля Понсе. Но потенциал — это то, что реализовано. Так что это всё мне напоминает дерево, которое хорошо цветёт, но не даёт плодов. К Кокорину это очень применительно. Если обратить внимание на его карьеру, то мне она видится пустой на результаты. Качества какие-то есть, но реализация со знаком минус, учитывая то, что с ним происходило и происходит. Приглашать его в «Спартак» было огромной ошибкой», — приводит слова Бышовца РИА Новости.

Кокорин присоединился к «Спартаку» летом 2020 года на правах свободного агента. Из-за череды травм 29-летний нападающий провёл за клуб всего десять матчей, забив два мяча.

Ранее Федотов заявил, что «Сочи» попытается вернуть Кокорина.

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