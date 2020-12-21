Федотов заявил, что «Сочи» попытается вернуть Кокорина

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал о возможных трансферах команды в зимнее трансферное окно и о вероятности возвращения в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы смотрим. Есть разные варианты по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача — то, что плохо лежит, быстренько подобрать. Ошибаться нельзя. Заявка практически заполнена, потому усиление будет в один-два человека», — заявил Федотов в эфире «Радио Маяк».

Также главный тренер «Сочи» высказался о возможном возвращении в команду Александра Кокорина, который выступал за его коллектив во второй половине прошлого сезона.

«Здесь никаких предпосылок по травматизму у Кокорина в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте и я столкнулся с повышенным травматизмом. Это надо пережить. Нужно посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Попытаемся, наверное, его вернуть. Хотя тут уже аренда будет. Когда Саша уезжал, мы передавали ему посыл — что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе», — сказал Федотов.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года. Из-за частых травм форвард провёл за новый клуб десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее экс-футболист «Спартака» подверг Кокорина критике за отъезд на Мальдивы.