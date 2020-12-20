Экс-футболист «Спартака» подверг Кокорина критике за отъезд на Мальдивы

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался об отъезде на Мальдивы нападающего команды Александра Кокорина.

«Улетел на Мальдивы? А он что, устал так сильно? Я не знаю, что «Спартак» мог ему запретить или разрешить, меня это не интересует. Он живёт своей жизнью, я так понимаю, ни от кого не зависит, что хочет, то и делает, финансы ему позволяют. Ты для команды ещё ничего не сделал, а уже едешь на Мальдивы отдыхать! Отношение такое не у него одного, а у многих футболистов, которые сейчас играют в РПЛ», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы.