Экс-тренер «Спартака» раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы

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Бывший главный тренер московского «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько подверг критике нападающего красно-белых Александра Кокорина за отъезд на Мальдивы.
Экс-тренер «Спартака» раскритиковал Кокорина за отъезд на Мальдивы
  • РИА Новости

«Если всё то, что мы видим, является действительностью, то есть Кокорин проигнорировал требования «Спартака» и уехал отдыхать на Мальдивы, то это нарушение контрактных обязательств. Думаю, со стороны клуба последует определённая реакция. И со стороны игрока это тоже сигнал отношения к команде, к футболистам и к самому «Спартаку», — цитирует Гунько «Спорт-Экспресс»

Он также предположил, что в ближайшее время игрока могут продать или отдать в аренду.

«Пусть играет за «Сочи», но не против «Спартака» или «Зенита», а потом ещё поедет отдыхать, когда команда будет тренироваться. Думаю, это будет выгодно сейчас для клуба», — добавил Гунько.

Кокорин перешёл в «Спартак» летом. В его активе десять матчей за московский клуб во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Кристиан Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается игра в «Спартаке».

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