Месси: пандемия заставила футбол измениться в худшую сторону

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об ощущениях от матчей в условиях пандемии коронавируса без болельщиков на стадионах.

«Тяжело ли играть без болельщиков? Да, это очень тяжело. Без фанатов играть ужасно. Ощущения не из приятных. Когда на стадионе нет болельщиков, то матчи становятся похожими на тренировки и необходимо много времени, чтобы наконец войти в игру. Поэтому сейчас столько равных матчей. Пандемия заставила футбол сильно измениться, причём в худшую сторону. Я надеюсь, после того как всё это закончится, мы сможем вернуть людей на стадионы и сами вернуться к нормальной жизни», — цитирует Месси Marca.

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что не видит проблемы в возможном уходе Месси.