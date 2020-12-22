Месси: пандемия заставила футбол измениться в худшую сторону

Короткая ссылка
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об ощущениях от матчей в условиях пандемии коронавируса без болельщиков на стадионах.
Месси: пандемия заставила футбол измениться в худшую сторону
  • Reuters

«Тяжело ли играть без болельщиков? Да, это очень тяжело. Без фанатов играть ужасно. Ощущения не из приятных. Когда на стадионе нет болельщиков, то матчи становятся похожими на тренировки и необходимо много времени, чтобы наконец войти в игру. Поэтому сейчас столько равных матчей. Пандемия заставила футбол сильно измениться, причём в худшую сторону. Я надеюсь, после того как всё это закончится, мы сможем вернуть людей на стадионы и сами вернуться к нормальной жизни», — цитирует Месси Marca

Ранее кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что не видит проблемы в возможном уходе Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить