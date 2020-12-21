Мостовой: российский футбол переоценён

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что отечественные футболисты получают неоправданно высокую зарплату.
Мостовой: российский футбол переоценён
  • globallookpress.com

«Наш футбол переоценён, у нас искусственно созданные звёзды. Не должен человек играть в чемпионате России и получать огромные деньги. Если же он столько зарабатывает, то должен забивать по 30 мячей за сезон. А у нас что? Обычный полузащитник чемпионата России забивает три-четыре мяча и получает в несколько раз больше, чем в топовых первенствах. Я их ни в чём не виню, сам тоже не отказался бы от такого. Если они хотят прогрессировать, а не быть просто средними футболистами, нужно уезжать в Европу. И не просто числиться там в команде, а доказывать», — цитирует Мостового «Российская газета».

Ранее Нобоа заявил, что хороших легионеров в Российской премьер-лиге не хватает и чемпионат не такой сильный.

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