Нобоа: хороших легионеров в РПЛ не хватает, чемпионат не такой сильный

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Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что, по его мнению, является причиной неудачных результатов российских клубов в европейских турнирах.
Нобоа: хороших легионеров в РПЛ не хватает, чемпионат не такой сильный
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Тяжело сказать, почему российские клубы неуспешно выступают в Еврокубке. Сейчас в Европе много хороших игроков, они играют в быстром темпе. В нашем чемпионате не так много качественных иностранных футболистов. И раньше было больше команд с двумя сильными составами. Хороших легионеров в лиге не хватает. Чемпионат сейчас не такой сильный», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

Из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет лишь «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира краснодарцы встретятся с загребским «Динамо». 

Ранее Федотов заявил, что «Сочи» попытается вернуть Кокорина.

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