Орлов считает, что «Спартаку» нужно создавать новую команду

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».
Орлов считает, что «Спартаку» нужно создавать новую команду
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Основная причина ухода Тедеско — тренер понял, что он не будет главной фигурой при создании новой команды. А им нужно создавать новую команду, поскольку для «Спартака» Джикия и Жиго — это не самые лучшие центральные защитники. И на это надо смотреть реально», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

После поражения от «Зенита» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (1:3) Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать свой контракт, истекающий по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по дисквалификации Тедеско.

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