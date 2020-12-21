СМИ: «Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по дисквалификации Тедеско

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Московский «Спартак» подаст апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско.
СМИ: «Спартак» подаст апелляцию на решение КДК по дисквалификации Тедеско
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Немецкий тренер был дисквалифицирован на три матча Российской премьер-лиги по итогам инцидента после игры против «Сочи» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб ожидает полного решения КДК с мотивировочной частью. После его изучения и будет подана апелляция.

Тедеско после игры обвинил тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина в проявлении национализма, а после финального свистка Тедеско повздорил с голкипером южан Сосланом Джанаевым.

Ранее Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече.

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