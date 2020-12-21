Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече

Короткая ссылка
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин заявил, что не держит обиды на наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско после конфликта по итогам игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«В принципе, нет никаких проблем, я пожму ему руку. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле — это мини-сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же. За полем, когда все эмоции поутихли, то можно спокойно найти компромисс, тем более что мы делаем одно дело в одной сфере деятельности. Проблем нет, я адекватный тренер и адекватный человек, много было сказано. Я понимаю, что этой темой очень модно спекулировать, но хочется ещё раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться друг к другу с уважением», — цитирует Бородина Sport24.

После матча 18-го тура РПЛ «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что тренер вратарей «Сочи» Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что он указал на иную национальность немецкого специалиста и призвал его покинуть Россию. КДК РФС не сумел выявить, было ли в словах Бородина проявление дискриминации.

Ранее тренер «Сочи» Бородин заявил, что комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в его адрес.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить