Бородин заявил, что пожмёт руку Тедеско при встрече

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин заявил, что не держит обиды на наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско после конфликта по итогам игры 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В принципе, нет никаких проблем, я пожму ему руку. Я же понимаю, что любая игра на футбольном поле — это мини-сражение. Любая конфронтация на поле должна оставаться там же. За полем, когда все эмоции поутихли, то можно спокойно найти компромисс, тем более что мы делаем одно дело в одной сфере деятельности. Проблем нет, я адекватный тренер и адекватный человек, много было сказано. Я понимаю, что этой темой очень модно спекулировать, но хочется ещё раз сказать, что всегда хочется оставаться людьми и относиться друг к другу с уважением», — цитирует Бородина Sport24.

После матча 18-го тура РПЛ «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что тренер вратарей «Сочи» Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что он указал на иную национальность немецкого специалиста и призвал его покинуть Россию. КДК РФС не сумел выявить, было ли в словах Бородина проявление дискриминации.

Ранее тренер «Сочи» Бородин заявил, что комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в его адрес.