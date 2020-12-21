Тренер «Сочи» Бородин считает, что комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в его адрес

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) по инциденту с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, произошедшему на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С решением КДК согласен, всё справедливо. Очень расстроило отсутствие на двух заседаниях Тедеско, пояснения юристов «Спартака» не всегда были ясны. Считаю, комитет по этике должен рассмотреть обвинения в расизме в мой адрес. Случилось это уже после матча. Самый неприятный осадок остался именно после этой ситуации», — приводит слова Бородина «Чемпионат».

Бородин, который, по заявлению пресс-службы «Спартака», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера команды — он призвал Доменико Тедеско покинуть Россию, указывая на его национальность, — был оштрафован на 50 тыс. рублей, а хавбек «Сочи» Жоаозиньо, который, как сообщали СМИ, применил физическое воздействие к помощнику Тедеско Андреасу Хинкелю, был признан невиновным.

Тедеско за своё поведение был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что FARE не увидела проявлений расизма в словах Тедеско и Бородина.