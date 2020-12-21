КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей по итогам 19-го тура РПЛ

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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) были приняты решения по итогам 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей по итогам 19-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как сообщает пресс-служба РФС, ЦСКА после матча с «Ростовом» был оштрафован в сумме на 200 тыс. рублей: 50 тыс. рублей армейцы заплатят за неправомерные действия зрителей в связи с массовыми нарушениями обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата, ещё 50 тыс. рублей ЦСКА заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а 100 тыс. рублей — за неподобающее поведение команды.

Также КДК принял решение оштрафовать «Ростов» на 90 тыс. рублей, «Динамо» — на 100 тыс. рублей, «Локомотив» — на 80 тыс. рублей, а наставник железнодорожников получил штраф в 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Ранее Уткин выразил мнение, что Гончаренко не доработает в ЦСКА до конца сезона.

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