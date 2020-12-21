Уткин считает, что Гончаренко не доработает в ЦСКА до конца сезона

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем положении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Я обнаружил, что Гончаренко в своём роде находится в тупике. Общественное мнение по поводу него уже разделилось, оно никогда не придёт к единому знаменателю. Есть большая группа людей, которая считает, что Гончаренко — человек структуры, со взглядами на футбол. Это в основном те люди, которые имели возможность пообщаться с ним лично. И есть другая категория людей, у которой есть большое сомнение в том, что он в достаточной степени терпелив, тактичен и изобретателен в общении с игроками. Мы видели, что в ЦСКА существует внутреннее напряжение. Я абсолютно уверен, что если ЦСКА не решится на смену главного тренера сейчас, то обязательно сделает это весной. За исключением того случая, если ЦСКА всё же выиграет чемпионство. Но я думаю, что не зря поздравлял «Зенит» с чемпионством уже в августе», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

По итогам 19 туров ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» четыре очка.

Ранее Новиков заявил, что уход Гончаренко навредит ЦСКА.