Новиков заявил, что уход Гончаренко навредит ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что ЦСКА не стоит увольнять наставника команды Виктора Гончаренко.
Новиков заявил, что уход Гончаренко навредит ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Гончаренко стоит продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Присутствует ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе. Я не уверен, что там всё хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев один из самых молодых коллективов в нашем чемпионате, а молодым футболистам не свойственна стабильность. Буду удивлён, если Гончаренко уйдёт из ЦСКА. Это может пойти только на вред команде», — цитирует «Матч ТВ» Новикова.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21 после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить