Новиков заявил, что уход Гончаренко навредит ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что ЦСКА не стоит увольнять наставника команды Виктора Гончаренко.

«Гончаренко стоит продолжать работу с ЦСКА, у него весьма слаженная команда. Присутствует ощущение, что у специалиста нет единства в тренерском штабе. Я не уверен, что там всё хорошо. Надо также учитывать, что у армейцев один из самых молодых коллективов в нашем чемпионате, а молодым футболистам не свойственна стабильность. Буду удивлён, если Гончаренко уйдёт из ЦСКА. Это может пойти только на вред команде», — цитирует «Матч ТВ» Новикова.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ сезона-2020/21 после 19 туров, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко.