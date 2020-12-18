Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко

Московский ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера коллектива Виктора Гончаренко.

Об этом сообщает Bobsoccer. По информации источника, армейцы будут тренироваться в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Первый сбор стартует 17 января.

Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет должность главного тренера ЦСКА перед зимней паузой.

В настоящее время армейцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Первый матч после паузы ЦСКА проведёт со «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России 20 февраля.

Ранее Гончаренко ответил на вопрос, останется ли он на посту главного тренера ЦСКА.