Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко

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Московский ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера коллектива Виктора Гончаренко.
Источник: ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством Гончаренко
  • @pfc_cska
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Об этом сообщает Bobsoccer. По информации источника, армейцы будут тренироваться в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Первый сбор стартует 17 января.

Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет должность главного тренера ЦСКА перед зимней паузой.

В настоящее время армейцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Первый матч после паузы ЦСКА проведёт со «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России 20 февраля. 

Ранее Гончаренко ответил на вопрос, останется ли он на посту главного тренера ЦСКА.

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