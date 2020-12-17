Гончаренко ответил, останется ли он на посту главного тренера ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (3:1) ответил на вопрос, останется ли он в армейском клубе.
Гончаренко ответил, останется ли он на посту главного тренера ЦСКА
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«Могу сказать то же, что до игры. Моя работа — тренировать, а ваша — комментировать, распространять что-то и так далее. Я делаю свою работу. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Ну я же здесь, с вами», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Гончаренко возглавляет команду с 2016 года.

Ранее сообщалось, что хет-трик Фёдора Чалова принёс ЦСКА победу над «Ростовом» в матче РПЛ. ЦСКА набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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