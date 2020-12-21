Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг приговорён к семи месяцам тюрьмы

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг получил семь месяцев лишения свободы за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова судьи. Также Нортуг был пожизненно лишён водительских прав.

Норвежский лыжник был задержан за превышение скорости. Позднее в его доме нашли кокаин. Анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотических веществ или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.

34-летний Нортуг завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. На счету норвежского лыжника 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира, а также две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013 годы).

Ранее сообщалось, что российские лыжники выиграли две медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.