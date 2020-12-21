Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг приговорён к семи месяцам тюрьмы

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг получил семь месяцев лишения свободы за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг приговорён к семи месяцам тюрьмы
  • © REUTERS/Martti Kainulainen/Lehtikuva

Об этом сообщает NRK, ссылаясь на слова судьи. Также Нортуг был пожизненно лишён водительских прав.

Норвежский лыжник был задержан за превышение скорости. Позднее в его доме нашли кокаин. Анализ крови Нортуга показал, что он не был под воздействием наркотических веществ или алкоголя во время вождения автомобиля, когда его остановила полиция.

34-летний Нортуг завершил спортивную карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. На счету норвежского лыжника 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира, а также две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013 годы). 

Ранее сообщалось,  что российские лыжники выиграли две медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить