Смертин объяснил решение КДК по инциденту между Тедеско и Бородиным

Советник президента Российского футбольного союза (РФС), офицер по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин прокомментировал решения Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по инцидентам, произошедшим в матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» — «Спартак».

«Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера «Спартака»: две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна из версий является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако ввиду того что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео- и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации», — приводит слова Смертина Sport24.

Он отметил, что на прошлом заседании КДК было принято решение обраться в организацию «Футбол против расизма в Европе» (FARE) для оценки инцидента.

«В их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге в FARE согласились с позицией РФС по данному вопросу», — добавил Смертин.

По итогам заседания КДК главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей за поведение после игры. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который, по заявлению пресс-службы «Спартака», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака» и призвав его покинуть Россию, был оштрафован на 50 тыс. рублей. Хавбек «Сочи» Жоаозиньо, который, как сообщали СМИ, применил физическое воздействие к Хинкелю, был признан невиновным.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что FARE не увидела расизма в словах Тедеско и Бородина.