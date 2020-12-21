Жоаозиньо — о решении КДК: я рад, что всё так закончилось

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета признать его невиновным в физическом воздействии на помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я рад, что всё так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитил меня», — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

По итогам заседания КДК Жоаозиньо, который, как сообщали СМИ, применил физическое воздействие к Хинкелю, был признан невиновным.

При этом главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей за поведение после матча, а тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин, который, по заявлению пресс-службы «Спартака», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака» и призвав его покинуть Россию, был оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее в «Сочи» отреагировали на штраф тренеру вратарей Бородину по итогам матча со «Спартаком».