В «Сочи» отреагировали на штраф тренеру вратарей Бородину по итогам матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета, который оштрафовал тренера вратарей команды Дмитрия Бородина по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«КДК рассмотрел ситуацию и применил санкцию к Бородину в виде штрафа. Хотя не понимаю, что он такого сказал, чтобы его штрафовать. Всё остальное достаточно понятно и ожидаемо, мы удовлетворены решением. К ситуации с Жоазиньо возвращаться уже не хочется», — приводит слова Рубашко «Чемпионат».

Бородин, который, по заявлению пресс-службы «Спартака», позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера команды Доменико Тедеско, указав на иную национальность специалиста, и призвал его покинуть Россию, был оштрафован на 50 тыс. рублей, а хавбек «Сочи» Жоазиньо, который, как сообщали СМИ, применил физическое воздействие к помощнику Тедеско Андреасу Хинкелю, был признан невиновным.

Тедеско, в свою очередь, был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей за поведение после матча.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что FARE не увидела расизма в словах Тедеско и Бородина.