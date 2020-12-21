Аршавин о ситуации с Тедеско: Венгер не мог такое сказать, его могли только на носилках из «Арсенала» вынести

Бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказал мнение о решении главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом.

«Арсен Венгер не мог такое сказать, он в «Арсенале» 20 лет работал, его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты — профессионалы, им должно быть всё равно, когда уйдёт тренер, завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Контракт Тедеско со «Спартаком», который он возглавил в октябре 2019 года, истекает по окончании сезона-2020/21. Немецкий специалист заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Ранее появилась информация, что экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим входит в сферу интересов «Спартака».