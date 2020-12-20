СМИ: Экс-тренер «Монако» Жардим входит в сферу интересов «Спартака»

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Португальский специалист Леонарду Жардим может стать заменой главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско.
СМИ: Экс-тренер «Монако» Жардим входит в сферу интересов «Спартака»
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Последним местом работы 46-летнего Жардима был «Монако». Он тренировал клуб с 2014 по 2018 год и в 2019-м. Вместе с ним в сезоне-2016/17 команда стала чемпионом Франции.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий по окончании текущего сезона. В то же время красно-белые уже начали поиски нового наставника и могут досрочно уволить немца в случае, если удастся договориться с новым наставником.

«Спартак» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 19 туров.

Ранее Кавазашвили назвал Бердыева лучшей заменой для Тедеско в «Спартаке».

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