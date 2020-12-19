Кавазашвили назвал Бердыева лучшей заменой для Тедеско в «Спартаке»

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Экс-голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Курбан Бердыев является идеальным кандидатом на смену Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.
Кавазашвили назвал Бердыева лучшей заменой для Тедеско в «Спартаке»
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«Считаю, что Бердыев — это наилучшая кандидатура на сегодняшний день. Он свой человек, россиянин, который знает всю подноготную отечественного футбола. Вообще, коней на переправе не меняют. Но если так получается. Сейчас если бы пришёл иностранный тренер или очень знаменитый, он мог бы перестраивать команду, но просто бы не успел. Бердыев же знает наш футбол наизусть, потому он лучшая кандидатура для «Спартака». То, кого он с собой привезёт в качестве ассистентов, — уже абсолютно другой разговор», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.

После матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) Тедеско объявил, что не станет продлевать со «Спартаком» контракт, истекающий летом 2021 года.

Ранее Дюков назвал конфликт Тедеско и Бородина репутационным ударом для РПЛ.

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