Дюков назвал конфликт Тедеско и Бородина репутационным ударом для РПЛ
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«Расследование не завершено, КДК пока не принял решения. Я не могу сказать, что мне удалось ознакомиться со всеми деталями случившегося. Я бы воздержался от комментариев. На следующей неделе состоится заседание по этому матчу, будет дана оценка как тренеру «Спартака», так и действиям игроков и тренерского штаба «Сочи». Я хочу сказать, что подобного рода события не украшают ни наш футбол, ни лигу. Они в принципе недопустимы. Не знаю, кто виноват, но мы имеем репутационную потерю для лиги», — сказал Дюков.
После матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:1) главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обвинил члена тренерского штаба соперника Дмитрия Бородина в националистских высказывания.
Ранее Дюков объяснил причины неудачи российских клубов в еврокубках.