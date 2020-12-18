Дюков объяснил причины неудачи российских клубов в еврокубках

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему выступления отечественных клубов в европейских турнирах.

«В этом сезоне против успешного выступления клубов сработали два фактора. Первый — коронавирус. Второй фактор — внутренний футбол не очень соответствует современным тенденциям. В еврокубках наши клубы встречают другой уровень сопротивления, а дома могут позволить играть с меньшей интенсивностью. В Европе же мы видим совсем другую динамику. В современном футболе многое зависит от того, насколько организованно действует команда, как наложены внутренние взаимодействия. По этим направлениям нужно работать. Это относится не только к еврокубковым командам, а ко всем. Я бы не стал говорить что что-то зависит от лиги, это работа клубов и тренеров», — сказал Дюков на брифинге РФС.

Также глава организации рассказал, какие усилия прикладывает его ведомство в данном направлении.

«Что касается наших действий, то мы регулярно обращаем внимание на разрыв в уровне, организуем суждения о современных тенденциях в футболе, проводим встречи, делимся статисткой и проводим семинары для тренеров. Чтобы изменились убеждения и принципы, нужно какое-то время. Второй наш рычаг — формат соревнований, чтобы выросло количество матчей. Наши возможности ограниченны. Мы не финансируем клубы и не будем это делать, потому управленческие решения принимать не можем. Рассчитываем, что клубы критически подойдут к текущему формату соревнований и будут способствовать росту интенсивности в матчах РПЛ», — заявил Дюков.

«Зенит», «Локомотив» и ЦСКА в нынешнем сезоне завершили свой путь в еврокубках на стадии группового этапа. «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

Ранее Дюков высказался о судьбе чемпионата мира по пляжному футболу в Москве в свете решения CAS.