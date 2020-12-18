Дюков высказался о судьбе ЧМ по пляжному футболу в Москве в свете решения CAS

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не видит оснований для отмены проведения чемпионата мира по пляжному футболу в Москве из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

«Мы пока не получили полный текст CAS. Когда получим, то проведём анализ. Пока же не видим каких-либо оснований для того, чтобы было принято решение об отказе от проведения ЧМ в Москве в следующем году. В принципе, решение о его проведении было достаточно давно, была проделана серьёзная работа по проведению. Если решение было принято до вердикта CAS, то чемпионаты должны быть проведены», — заявил Дюков на брифинге РФС.

Чемпионат мира по пляжному футболу должен пройти в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Ранее Дюков рассказал, когда будет принят новый бюджет РФС.