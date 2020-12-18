Дюков рассказал, когда будет принят новый бюджет РФС

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков анонсировал увеличение бюджета на развитие детско-юношеского футбола и подготовку резервов.
Дюков рассказал, когда будет принят новый бюджет РФС
  • РИА Новости

«Окончательный бюджет будет принят в феврале в связи с тем, что остаются открытыми вопросы. Большая ясность будет в январе. Ожидаем, что доходы и расходы вырастут, вырастут расходы на подготовку резервов, детско-юношеский футбол. Назвать цифры мы будем готовы в январе. Несмотря на коронавирус, мы смогли сохранить действующие соглашения. Также мы находимся на завершающей стадии переговоров с новыми партнёрами, за это хотелось бы поблагодарить попечительский совет. В целом ожидаем роста доходов. Они будут направлены на программы развития», — заявил Дюков на брифинге РФС.

Ранее Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта.

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