Дюков рассказал, когда будет принят новый бюджет РФС
- РИА Новости
«Окончательный бюджет будет принят в феврале в связи с тем, что остаются открытыми вопросы. Большая ясность будет в январе. Ожидаем, что доходы и расходы вырастут, вырастут расходы на подготовку резервов, детско-юношеский футбол. Назвать цифры мы будем готовы в январе. Несмотря на коронавирус, мы смогли сохранить действующие соглашения. Также мы находимся на завершающей стадии переговоров с новыми партнёрами, за это хотелось бы поблагодарить попечительский совет. В целом ожидаем роста доходов. Они будут направлены на программы развития», — заявил Дюков на брифинге РФС.
Ранее Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта.