Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пока не видел текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по спору Международного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я пока не видел полного решения CAS. Дальше уже надо провести дополнительные консультации с ФИФА, чтобы оценить влияние на выступление сборной, если пройдём отбор и выступим на чемпионате мира в Катаре. Только после этого можно будет дать какие-то комментарии», — сказал Дюков на брифинге РФС.

Решением CAS российские спортсмены отстранены от участия на крупных международных турнирах под своим национальным флагом на два года. Под запрет подпадают чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Ранее Дюков прокомментировал выступлением сборной России в Лиге наций.

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