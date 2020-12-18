Дюков прокомментировал вердикт CAS в отношении российского спорта
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- РИА Новости
«Я пока не видел полного решения CAS. Дальше уже надо провести дополнительные консультации с ФИФА, чтобы оценить влияние на выступление сборной, если пройдём отбор и выступим на чемпионате мира в Катаре. Только после этого можно будет дать какие-то комментарии», — сказал Дюков на брифинге РФС.
Решением CAS российские спортсмены отстранены от участия на крупных международных турнирах под своим национальным флагом на два года. Под запрет подпадают чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Ранее Дюков прокомментировал выступлением сборной России в Лиге наций.