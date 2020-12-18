Дюков: мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной России в Лиге наций

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итоги выступления сборных страны в уходящем году.
Дюков: мы не можем быть удовлетворены выступлением сборной России в Лиге наций
  • РИА Новости

«Черчесов отчитался о выступлении сборной в 2020 году. Мы не можем быть удовлетворены выступлением первой сборной. Было неплохое начало, две победы, но следующие шесть матчей прошли без побед. Та задача, которая ставилась, — повышение в Лиге наций — не была решена. Если же говорить о молодёжной команде, то она выступила успешно, впервые за восемь лет пробились в финальную часть ЧЕ. Женская сборная тоже продолжает борьбу за выход на Евро, в апреле предстоят стыковые матчи», — сказал Дюков на брифинге РФС.

Ранее сообщалось, что Дюков был выдвинут для избрания в исполком УЕФА.

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