Дмитрий Комбаров заявил о желании вернуться в «Спартак»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы вернуться в московский «Спартак».

«У меня контракт с «Крыльями» ещё на полгода. Пока не знаю, что будет дальше, но мыслей о завершении карьеры и близко нет. Открыт для предложений. Один раз стал чемпионом, хочу ещё. Мечтаю в сборную вернуться, в Лиге чемпионов поиграть», — приводит слова Комбарова Sports.ru.

Он отметил, что хотел бы вернуться в московский «Спартак».

«Я никогда напрямую не общался с Леонидом Федуном, но всё ещё не теряю надежды встретиться с ним и обсудить, как могу быть полезен клубу в дальнейшем. В «Спартаке» я был почти десять лет, провёл 274 игры, занимаю 16-е место по количеству матчей — наверное, имею право себя считать не последним человеком в истории клуба. Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает — будем конкурировать», — добавил 33-летний футболист.

Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Монако» Жардим входит в сферу интересов «Спартака.