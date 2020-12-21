Влашич о скандале вокруг Дзюбы: не следует копаться в той истории

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал скандальную ситуацию вокруг нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбы.

«Честно, не очень хочу погружаться в эту тему, что-то говорить. Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории», — приводит слова Влашича «Спорт-Экспресс».

Дзюба был исключён из состава сборной на ноябрьский сбор из-за скандала с публикацией в сети его личной видеозаписи.

Ранее Влашич выразил уверенность, что сможет заиграть в Европе.