Влашич уверен, что сможет заиграть в Европе

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич высказал мнение о возможном переходе в европейский клуб.

«Конкретной лиги, где хотел бы играть, нет. Смотрю много футбола, интересуюсь разными турнирами. Думаю, в Испании самое техничное зрелище, очень много обводок. АПЛ — это тоже топ, думаю, никто не поспорит. В Бундеслиге хорошее качество. Ещё недавно итальянская Серия А была оборонительной, но в последние годы игра там раскрылась. Все главные чемпионаты интересны по-своему и заслуживают внимания», — приводит слова Влашича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не согласен с утверждением, что выступление в России может помешать ему успешно заиграть в более сильном чемпионате.

«Не уверен, что у меня возникнут с этим проблемы. Каждому футболисту нужно время на адаптацию здесь, чтобы начать показывать всё, на что он способен. Я выступаю в сборной с ребятами из топ-клубов, прекрасно понимаю их скорость и уверен, что готов сам оказаться на таком уровне», — добавил хорватский хавбек.

23-летний Влашич играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 29 голов и 20 голевых передач в 91 матче.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА не будет удерживать Влашича от возможного ухода.