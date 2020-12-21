Биатлонистка Гореева оценила свой дебют на Кубке мира

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Россиянка Анастасия Гореева оценила свой дебют на Кубке мира по биатлону.
Биатлонистка Гореева оценила свой дебют на Кубке мира
  • РИА Новости

«Да, что-то получилось, что-то не очень, но в целом я считаю, что для начала не всё так плохо. Я получила массу эмоций и кучу опыта, находясь здесь. А ещё я научилась реально получать удовольствие от гонок, на последние две гонки я выходила как на праздник. Спасибо тренерскому штабу за то, что дали мне шанс проявить себя. Но, к сожалению, моего результата оказалось недостаточно для того, чтобы закрепиться в основной команде. На этом этапе Кубок мира заканчивается для меня. И сейчас я собираю чемоданы и переезжаю на новогодний сбор в Сочи, затем приму участие в кубке IBU», — написала Гореева в Instagram.

21-летняя биатлонистка выступила на этапах Кубка мира в Контиолахти и Хохфильцене. Её лучшим результатом стало 24-е место в спринте.

Ранее были названы восемь биатлонистов, которые войдут в состав сборной России на январские этапы КМ.

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